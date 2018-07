Hamburg (dpa/lno) - Ein 16-Jähriger hat sich bei einem Sprung ins Gleisbett der S-Bahn-Station Landungsbrücken im Hamburger Stadtteil St. Pauli verletzt. "Sein Handy ist auf die Gleise gefallen - und er sprang einfach hinterher", sagte ein Sprecher der Polizei. Bei dem Sprung in der Nacht zum Mittwoch brach sich der 16-Jährige das Bein, so dass er es nicht mehr eigenständig zurück auf das Gleis schaffte. Die Feuerwehr rettete den Jugendlichen wenig später von den Schienen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.