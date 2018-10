Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Wandsbek musste am Mittwoch das Dach abgedeckt werden, um den Brand zu bekämpfen. Wie die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte, hatten sich die Flammen bereits auf die gesamte Dachkonstruktion des viergeschossigen Hauses ausgebreitet, als die Löschkräfte eintrafen. Um alle Glutnester zu tilgen, mussten Spezialisten die 20 mal 30 Meter große Fläche in schwindelnder Höhe öffnen. Die 15 Bewohner wurden ins Freie gebracht - verletzt wurde niemand. Warum es gebrannt hatte, war zunächst unklar.