Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Innensenator Michael Neumann (SPD) hat am Donnerstag die neue Führung des Landesamtes für Verfassungsschutz vorgestellt. Leiter Torsten Voß ist Nachfolger von Manfred Murck, der Ende Juli in den Ruhestand ging. Der 49-jährige Voß war bereits seit Herbst 2011 Murcks Stellvertreter. Diesen Vizeposten übernimmt nun die Juristin Anja Domres, ihr SPD-Bürgerschaftsmandat legte die 50-Jährige nieder.

"Ich habe großen Respekt vor der Aufgabe", sagte Voß. Zu den Schwerpunkten seiner Arbeit erklärte der frühere Polizist: "Für mich ist die größte Bedrohung der islamistische Terrorismus." Aber auch "gewaltorientierter Linksextremismus" und Rechtsextremismus gehörten zu seinen Hauptthemen. Neumann lobte das "gute Vertrauensverhältnis", das er zu Voß und Domres habe.

Die in Osnabrück geborene Domres ist seit 1994 im hamburgischen öffentlichen Dienst tätig. Seit August 2010 leitete sie das Versorgungsamt der Sozialbehörde. Domres hatte sich in einem Auswahlverfahren gegen mehrere Bewerber durchgesetzt und ist nach Behördenangaben die erste Frau in dieser Position beim Verfassungsschutz. "Ich bin fachlicher Quereinsteiger", sagte sie. Der Vorteil sei aber ein völlig neuer Blickwinkel.