Hamburg (dpa/lno) - Ein per Haftbefehl gesuchter 28 Jahre alter Mann ist am Donnerstag am Hamburger Flughafen festgenommen worden. Der Mann war im September 2013 wegen schweren Raubes, räuberischer Erpressung und mehrfacher gefährlicher Körperverletzung rechtskräftig zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, wie die Bundespolizei mitteilte. Das Urteil war rechtskräftig geworden; der Verurteilte trat seine Strafe aber nicht an. In der Zwischenzeit hatte er sich in Russland aufgehalten und sich Ende Juli den dortigen Behörden gestellt. Er war nun von Russland abgeschoben worden und erreichte Hamburg mit einem Flug aus St. Petersburg.

