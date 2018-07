Hamburg (dpa/lno) - Der Mann in Fanfaren-Uniform kam, trommelte und zerstörte: Mit einer Kunst-Performance ist die Ausstellung "Ceci n'est pas - 10 Ausnahmen von der Regel" des holländischen Künstlers Dries Verhoeven in der Hamburger Innenstadt eröffnet worden. Bei der Vorstellung am Donnerstag sollte ein Mann fünf Stunden lang in einer Glasvitrine auf 20 Blechtrommeln einschlagen. Besucher können noch bis zum 16. August zwischen 15 und 20 Uhr sogenannte Tableaux Vivants betrachten: Personen, die die Vitrine im 15-Minuten-Takt bespielen. "Wir wollen Bilder zeigen, die schockieren und die sonst niemand sieht", sagte Ilon Lodewijks, Verhoevens künstlerische Assistentin, der dpa.