Hamburg (dpa/lno) - Die Amerikanerin Kylin Munoz wird die Mannschaft des VT Aurubis Hamburg in der kommenden Volleyball-Bundesligasaison verstärken. Dies gab der Club am Donnerstag bekannt. Die 22 Jahre alte Diagonalangreiferin hatte großen Anteil an der Qualifikation ihrer Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Italien in diesem Jahr und spielte zuletzt an der University of Washington.

"Mit Kylin haben wir eine weitere Schlüsselposition in unserem Team optimal besetzen können. Sie gehört zum erweiterten Kreis der USA-Nationalmannschaft und ist nicht nur schlagkräftig sondern auch extrem blockstark", sagte Trainer Dirk Sauermann am Donnerstag.

