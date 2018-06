Hamburg (dpa/lno) - Schiffsparade, Bürgerfest und Straßenumzug: Altona feiert vom 22. bis 24. August mit einem großen Programm die Verleihung der Stadtrechte vor 350 Jahren. "Wir rechnen mit bis zu 100 000 Besuchern beim Bürgerfest, beim Stamp-Festival mit 200 000", sagte einer der Veranstalter, Manfred Pakusius, am Freitag in Hamburg. Das begleitende Festival Stamp sei geprägt von Straßenkunst, Straßentheater und einer Straßenparade.

Das Bürgerfest feiern die Besucher am Tag des Stadtjubiläums am 23. August zwischen Fischmarkt und Övelgönne. Eine Parade mit 50 historischen Schiffen wird abends die Blicke der Zuschauer am Hafen auf sich ziehen. Der dänische König und Herzog von Holstein, König Friedrich III., hatte am 23. August 1664 die Stadtrechte an Altona verliehen.

