Hamburg (dpa/lno) - Die Sozialhilfeausgaben in Hamburg sind im vergangenen Jahr um gut vier Prozent gestiegen. Die Stadt gab knapp 900 Millionen Euro aus, berichtete das Statistische Amt am Freitag. Im Fünf-Jahres-Vergleich zu 2008 betrug der Anstieg 27 Prozent. Der größte Teil der Ausgaben (42 Prozent oder 380 Millionen Euro) entfiel auf Eingliederungshilfen für Behinderte. Für die Grundsicherung alter und nicht erwerbsfähiger Menschen wendete die Stadt fast ein Viertel der Summe (221 Millionen Euro) auf. Ein Fünftel des Geldes (178 Millionen Euro) floss in Hilfen zur Pflege, der Rest in weitere Unterstützungsleistungen.

Pressemitteilung