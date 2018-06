Hamburg (dpa/lno) - Eine U-Bahn mit defekten Bremsen hat am Samstagnachmittag einen Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr ausgelöst. Zwischen den Stationen Hauptbahnhof und Jungfernstieg hätten die Bremsen an einem Wagen festgesessen und angefangen zu rauchen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Da sich Fahrgäste aus der Bahn im Tunnel bei der Feuerwehr meldeten, habe man die höchste Alarmstufe ausgerufen. Der Zug der Linie U2 in Richtung Niendorf Nord habe aber nur kurz wegen einer vorausfahrenden Bahn gestoppt und sei dann in die Station Jungfernstieg eingefahren. Alle Passagiere hätten den Zug verlassen können, es sei niemand verletzt worden.

Die Feuerwehr war mit rund 100 Mann im Einsatz. Wie viele Fahrgäste in der Bahn saßen, konnte der Sprecher nicht sagen. Auf den Linien U2 und U3 war der Betrieb vorübergehend gestört, wie ein Hochbahnsprecher sagte. Der Bahnhof Jungfernstieg, eine wichtige Umsteigestation, sei geräumt worden. Zwischen Berliner Tor und Schlump beziehungsweise Rathaus fuhren Taxen und Busse. Der defekte Zug sei in eine Werkstatt gebracht worden. Die Ursache des Bremsendefekts war am Sonntag noch unklar.