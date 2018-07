Hamburg (dpa) - Rafael van der Vaart bleibt Kapitän des Hamburger SV. Der Fußball-Bundesligist bestätigte am Samstagmorgen via Twitter die Entscheidung von Trainer Mirko Slomka und beendete damit wohl auch die Spekulationen um einen Abschied des niederländischen Nationalspielers. Nach seinen schwachen Leistungen in der Vorsaison, als der HSV erst in der Relegation den ersten Abstieg der Vereinsgeschichte verhindert hatte, galt van der Vaart als möglicher Streichkandidat in Slomkas Kader. Neuer Vize-Kapitän des Routiniers wird Abwehrspieler Johan Djourou.

