Hamburg (dpa/lno) - Einen Tag nach einer Kunst-Performance in der Hamburger Innenstadt sind Zweifel daran aufgetaucht, ob die zur Schau gestellte Jugendliche tatsächlich schwanger ist. Die "Bild"-Zeitung schrieb am Samstag: "Der Bauch war nicht echt, sondern das Werk eines Maskenbildners." Das Onlineportal bild.de zitierte die Assistentin des Künstlers, Ilon Lodewijks: "Ich kann Ihnen versichern, sie benötigt keinen Arzt, denn sie ist in Wirklichkeit nicht schwanger."

Lodewijks hatte am Freitag der Nachrichtenagentur dpa versichert: "Sie ist im achten Monat schwanger." Am Samstag erklärte die Assistentin: "Ich habe keine Information herausgegeben, dass sie nicht schwanger ist, noch habe ich bestätigt, dass sie schwanger ist." Eine Sprecherin des Hamburger Kulturzentrums Kampnagel, das die Aktion im Rahmen seines Internationalen Sommerfestivals präsentiert, sagte: "Niemand kann wissen, ob sie schwanger ist. Es ist und bleibt unklar."

Die junge Frau, deren Alter mit 15 Jahren angegeben wurde, hatte am Freitagnachmittag mehrere Stunden in einer mit Plastikbällen gefüllten Glasvitrine ausgeharrt und alle 15 Minuten ihre Hüften zu Popmusik kreisen lassen. Mit der provozierenden Aktion wollte der holländische Künstler Dries Verhoeven das hohe Alter der Mütter in der westliche Gesellschaft thematisieren.

