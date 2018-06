Hamburg (dpa/lno) - Das Volleyball-Team Aurubis Hamburg hat für die kommende Bundesligasaison Natalia Cukseeva verpflichtet. Die Tochter der ehemaligen Hamburger Volleyballerin Marina Cukseeva schließt sich dem Team von Trainer Dirk Sauermann an. Dies gab der Club am Sonntag bekannt. Von 2007 bis 2009 hatte sie bereits für VT Aurubis gespielt. Die 24 Jahre alte gebürtige Kasachin stand 2009 in der deutschen U-20-Nationalmannschaft, die die Nachwuchs-Weltmeisterschaft gewann. Zuletzt spielte sie für den Bundesliga-Rivalen VfB 91 Suhl.

"Natalia Cukseeva kehrt zurück zu ihren volleyballerischen Wurzeln und ist mittlerweile die vierte Spielerin aus dem Großraum Hamburg in unserem Team", sagte der Trainer. Cukseeva betonte: "Ich habe mich für VT Aurubis Hamburg entschieden, da ich wieder gerne in Hamburg spielen will."

Aurubis-Team