Hamburg (dpa/lno) - Nach einer blutigen Auseinandersetzung mit einem Toten in Hamburg-Harburg schwebt einer der Beteiligten weiterhin in Lebensgefahr. Das teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Unterdessen seien Haftbefehle gegen drei Tatverdächtige erlassen worden. Bei dem Streit in der Nacht zum Sonnabend war in der Wilstorfer Straße ein 32-Jähriger mit Schüssen und Stichen getötet worden, sein Bruder wurde lebensgefährlich verletzt. Die Schützen flüchteten zunächst. Bei einer Sofortfahndung wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. Ein 29-jähriger dritter Tatverdächtiger fuhr mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen alle drei seien Haftbefehle erlassen worden.