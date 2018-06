Hamburg (dpa/lno) - Eine 60 Jahre alte Radfahrerin ist am Dienstag bei einem Unfall im Hamburger Stadtteil Langenhorn lebensgefährlich verletzt worden. Eine 35 Jahre alte Frau war mit ihrem Auto aus einer Tiefgarage gefahren, hatte den Radweg überquert und dabei die Radfahrerin übersehen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Die 60-Jährige stürzte und verletzte sich lebensgefährlich am Kopf.