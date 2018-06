Cottbus (dpa/lno) - Der FC Energie Cottbus fiebert dem Pokal-Hit gegen den Hamburger SV entgegen. Mehr als 13 000 Tickets gingen bis Freitag im Vorverkauf weg, 1880 HSV-Fans werden zur der Partie am Montag (18.30 Uhr) erwartet. "Unsere Vorfreude ist sehr groß. Wir werden ans absolute Limit gehen müssen, um vielleicht eine Überraschung zu schaffen", sagte Energie-Cheftrainer Stefan Krämer, der zu Wochenbeginn den HSV beim Test in Erfurt (3:1) beobachtete.

"Der HSV ist ein Klasse-Team mit sehr guten Neuzugängen. Wir werden aber trotzdem nicht die weiße Fahne hissen oder in die Kirche gehen und drei Kerzen anzünden. Wir müssen versuchen, unsere Spielidee durchzubringen und nicht die Hamburger spielen lassen", sagte er.

Personell haben die Cottbuser Probleme. Neben den langzeitverletzten Rene Renno, Leonhardt Kaufmann und Thomas Hübener hat Marco Holz eine Knie-Verletzung, die irgendwann eine Operation nötig macht. Möglich ist aber, dass Holz trotzdem auflaufen könnte. Sven Michel und Anton Makarenko haben noch Blessuren, hoffen aber auch auf einen Einsatz.

Mit dabei sein könnte der erst am Mittwoch verpflichtete Rok Elsner. "Rok hat erst einmal mit der Mannschaft trainiert. Ich muss mir in den nächsten Trainingseinheiten erst mal einen Eindruck verschaffen, aber es ist denkbar, dass er von Beginn an dabei ist", sagte Krämer.