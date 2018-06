Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss im DFB-Pokalspiel beim FSV Optik Rathenow auf Lasse Sobiech verzichten. Der vom Lokalrivalen Hamburger SV ausgeliehene Innenverteidiger laboriert weiter an Adduktoren und verzichtet auf die Mitreise zum Erstrunden-Spiel beim Fünftligisten, teilte der Kiez-Club am Freitag via Twitter mit. Zudem fehlen den Hanseaten am Samstag (15.30 Uhr) Florian Kringe und Marcel Halstenberg. Dagegen soll der zuletzt angeschlagene Kapitän Sören Gonther wieder einsatzfähig sein.

