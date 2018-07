Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss das Erstrunden-Spiel im DFB-Pokalwettbewerb beim FC Energie Cottbus ohne Zoltan Stieber absolvieren. Der von der SpVgg Greuther Fürth gekommene Mittelfeldakteur fällt wegen einer Fußprellung fünf Tage aus und steht daher in der Partie am Montag nicht zur Verfügung, teilte der HSV am Freitag via Twitter mit.

Dagegen wird Valon Behrami wohl spielen können. Der vom SSC Neapel geholte Schweizer Nationalspieler musste am Freitag wegen muskulärer Probleme in der Wade zwar die Trainingseinheit vorzeitig beenden. Der norddeutsche Bundesligist rechnet jedoch damit, dass der defensive Mittelfeldspieler am Samstag oder Sonntag wieder mittrainieren kann.

