Hamburg (dpa) - Die Hamburg Freezers müssen bis zu acht Wochen auf ihren Stürmer Morten Madsen verzichten. Der dänische Nationalspieler zog sich am Sonntag beim Testspiel gegen die Fischtown Pinguins in Bremerhaven einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zu. Dies ergab die medizinische Untersuchung am Montag. "Diese Nachricht trifft uns hart. Morten Madsen ist ein wichtiger Spieler für unsere Mannschaft, der uns nun in der Champions Hockey League und über den Ligastart hinaus fehlen wird", sagte Sportdirektor Stéphane Richer.

"Im Sommer habe ich viel gearbeitet, um für die neue Saison fit zu sein. Jetzt bin natürlich zuallererst sehr enttäuscht und ärgere mich über diese Verletzung", so Madsen. Madsen war vor der Saison 2013/14 vom schwedischen Traditionsklub Modo Hockey zu den Freezers gewechselt. In 62 DEL-Partien markierte der 27-Jährige 41 Scorerpunkte für die Norddeutschen.

