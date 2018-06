Hamburg (dpa) - Der Hamburger Hafen wächst wieder kräftig. Der Güterumschlag legte im ersten Halbjahr um 6,6 Prozent auf 72,6 Millionen Tonnen zu, teilte die Marketing-Gesellschaft des Hafens am Montag in der Hansestadt mit. Der wichtige Containerumschlag im größten deutschen Hafen erhöhte sich um 6,8 Prozent auf 4,8 Millionen Standardcontainer (TEU). Damit habe der Hamburger Hafen seinen Marktanteil unter den großen Containerhäfen Nordwesteuropas von 25,7 auf 26,7 Prozent ausbauen können. Damit könnte der Hafen am Jahresende den bisherigen Rekordumschlag der Jahre 2007 und 2008 mit jeweils knapp 10 Millionen TEU erstmals wieder erreichen.