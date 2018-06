Hamburg (dpa/lno) - So holprig wie der knappe Pokalsieg bei Energie Cottbus verlief für den Fußball-Bundesligisten Hamburger SV auch die Heimreise. Da das gecharterte Flugzeug einen Defekt hatte und nicht wie geplant kurz nach dem Spiel in der Lausitz nach Hamburg starten konnte, mussten Trainer Mirko Slomka & Co. die Heimreise unfreiwillig per Bus antreten, bestätigte der HSV am Dienstag auf Anfrage.

Nach rund 420 Kilometern Fahrstrecke war der HSV-Tross erst am frühen Dienstagmorgen zurück in der Hansestadt. Statt des angesetzten Auslaufens gab Slomka am Tag nach dem 4:1-Sieg im Elfmeterschießen beim Drittligisten aus Cottbus trainingsfrei. Nach 90 Minuten hatte es 1:1, nach Verlängerung 2:2 gestanden. Torhüter René Adler hielt dann zwei Elfmeter des Gegners und verhinderte eine HSV-Blamage.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der norddeutsche Traditionsclub an der Verpflichtung des brasilianischen Innenverteidigers Cleber interessiert. Der 23 Jahre alte Manndecker von Corinthians Sao Paulo werde noch in dieser Woche zum Medizin-Check in der Hansestadt erwartet, hieß es. Vom HSV gab es hierzu zunächst weder eine Bestätigung noch ein Dementi.