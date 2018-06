Hamburg (dpa/lno) - Die Zahl von Flüchtlingskindern in Vorbereitungsklassen für den Schulunterricht in Hamburg ist nach Worten von Schulsenator Ties Rabe (SPD) "dramatisch angestiegen". Zum neuen Schuljahr würden zwischen 1700 und 1800 Kinder erwartet, bis 2012 sei die Zahl halb so hoch gewesen. "Wir haben im Moment mit der Schwierigkeit zu tun, genügend Räume möglichst wohnortnah zu finden", erklärte Rabe am Dienstag. Für Flüchtlingskinder gibt es in Hamburg die Möglichkeit, an einer "Internationalen Vorbereitungsklasse" oder einer "Alphabetisierungs-Klasse" teilzunehmen, bevor sie in den regulären Unterricht wechseln.