Hamburg (dpa) - Bei Stürmer Maximilian Beister vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV ist noch einmal das linke Knie operiert worden. Bei einem Augsburger Spezialisten wurden Verklebungen entfernt, die sich nach dem Eingriff am Kreuzband Anfang des Jahres gebildet hatten. Ein vermuteter Schaden am Meniskus wurde nicht festgestellt. Beister muss nun noch einige Wochen pausieren, bis er wieder ins Training einsteigen kann, bestätigte der Verein am Mittwoch.

Ein weiterer Verteidiger steht unterdessen kurz vor der Unterschrift bei den Hanseaten: Der Brasilianer Cleber von Corinthians Sao Paulo. Der Vorstandsvorsitzende Dietmar Beiersdorfer hatte ihn sich in der vergangenen Woche noch einmal in Brasilien angeschaut. Der vom Ex-Hamburger Paolo Guerrero wärmstens empfohlene Manndecker soll etwa drei Millionen Euro kosten. Der 23-Jährige könnte schon am Donnerstag den Medizin-Check durchlaufen. Der HSV wollte dies nicht bestätigen.

