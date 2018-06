Hamburg (dpa/lno) - Sie haben die Champions League gewonnen, die Deutsche Meisterschaft, den DHB-Pokal, den Europapokal der Pokalsieger und den Supercup. Doch nach dem Existenzkampf, der mit der Erteilung der Bundesliga-Lizenz in letzter Instanz ein glückliches Ende gefunden har, macht sich bei den Handballern des HSV Hamburg eine neue Bescheidenheit breit. Klare Saisonziele wurden bei der Saisoneröffnungspressekonferenz am Mittwoch nicht formuliert.

"Wenn man es realistisch sieht, werden wir nicht um die Deutsche Meisterschaft spielen", sagte Mannschaftsführer Pascal Hens. Der neue Trainer Christian Gaudin sieht das Team, das im Sommer erst in letzter Instanz die Lizenz erhalten hatte, auf einem guten Weg: "Wir werden aber erst nach fünf, sechs Spielen sehen, wohin es geht", sagte der Franzose.

Offiziell äußern wollte sich der neue Geschäftsführer Christian Fitzek auch nicht über den Etat, mit dem die Hanseaten, die am Sonntag ihr erstes Spiel beim VfL Gummersbach bestreiten, nicht. Allerdings ist der Club weit von den mehr als neun Millionen Euro der vergangenen Jahre entfernt. Dem Vernehmen nach soll der Etat bei etwa sechs Millionen Euro liegen. Einen Rückgang gibt es auch beim Dauerkartenverkauf zu verzeichnen. Waren in der vergangenen Serie gut 6000 verkauft worden, liegt die aktuelle Zahl bei derzeit 3700.

Noch nicht abgeschlossen ist die Kaderplanung des Meisters von 2011. Der 24-jährige Schwede Richard Hanisch soll noch von seinem Verein Hammarby IF losgeeist werden. Fitzek hofft, den Transfer noch bis Sonntag realisieren zu können. "Richard will unbedingt zu uns. Momentan hängt die Sache an der Ablöseforderung von Hammarby, die ich nicht bezahlen möchte."

Insgesamt haben acht Spieler, darunter Welthandballer Domagoj Duvnjak, den Club verlassen. Dem stehen mit dem derzeit verletzten Nationalspieler Kevin Schmidt (von der HSG Wetzlar) und dem Rumänen Alexandru Simicu nur zwei gestandene Zugänge gegenüber. Alexander Feld (SC DHfK Leipzig) sowie Tim Stefan, Justin Rundt und Tim-Oliver Bauer (alle aus der eigenen Jugend) sind eher Ergänzungen.