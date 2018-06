Hamburg (dpa/lno) - Der radikale Umbau des Fördersystems für Schulabgänger ohne Lehrstelle in Hamburg zeigt erste Erfolge. So sei seit dem Ersetzen der bisherigen Übergangsangebote und Warteschleifen durch die neue dualisierte Ausbildungsvorbereitung die Zahl der vermittelten Jugendlichen deutlich gestiegen, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Donnerstag. Bei dem neuen Angebot wechseln Jugendliche ohne Ausbildungsplatz zwar auf Berufsschulen, arbeiten aber gleichzeitig an zwei bis drei Tagen pro Woche in "echten Betrieben". Dieses Angebot habe im vergangenen Jahr dazu beigetragen, "dass 47 Prozent der Schüler direkt einen Ausbildungsplatz gefunden haben", sagte Rabe. Das sei erheblich mehr als die Maßnahmen der Vergangenheit mit einer Erfolgsquote von 8 bis 15 Prozent.