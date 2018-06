Hamburg (dpa/lno) - Der Rückkauf des Hamburger Stromnetzes durch die Stadt wird von 13 Banken unter der Führung der HSH Nordbank finanziert. Die Kreditinstitute stellen insgesamt 655 Millionen Euro für zwei Jahre zur Verfügung, die innerhalb dieses Zeitraums langfristig umfinanziert werden sollen, teilte die HSH Nordbank am Freitag in Hamburg mit. Von der Kreditsumme dienen 412 Millionen Euro dem Erwerb von 74,9 Prozent an der Stromnetz Hamburg GmbH. Die Anteile wurden zuvor von Vattenfall gehalten. Mit weiteren 243 Millionen Euro werden Forderungen von Vattenfall gegenüber der Stromnetz Hamburg GmbH erworben. Das Stromnetz gehört nach dem Volksentscheid vom 22. September vergangenen Jahres seit Februar 2014 wieder vollständig der Stadt.