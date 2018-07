Hamburg (dpa/lno) - Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat den Schweden Richard Hanisch verpflichtet. Das teilte der Verein am Freitag mit. Der 24 Jahre alte zentrale Rückraumspieler kommt von Hammarby IF und erhält einen Einjahresvertrag bei den Hamburgern. "Er hat ein gutes Auge fürs Spiel", sagte HSV-Trainer Christian Gaudin. "Er wird aber sicher einige Spiele brauchen, bis er sein großes Potenzial voll ausschöpfen kann." Zum Saisonauftakt gegen den VfL Gummersbach am Sonntag ist Hanisch bereits spielberechtigt.

