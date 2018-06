Hamburg (dpa/lno) - Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Die zweite Mannschaft des Hamburger SV hat ihren Startrekord ausgebaut und die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Nord gefestigt. Beim amtierenden Meister VfL Wolfsburg II gewann die Mannschaft des neuen Trainers Joe Zinnbauer am Sonntag mit 3:1. Ronny Marcos hatte die Hanseaten in Führung geschossen. Ahmet Arslan sorgte für das 2:0, ehe Profi-Leihgabe Kerim Demirbay in der Nachspielzeit das dritte Tor erzielte.

Zweitbestes Team aus Hamburg und Schleswig-Holstein ist Eintracht Norderstedt. In der Partie gegen den VfB Lübeck (3:0) feierte die Mannschaft von Trainer Thomas Seeliger ihren dritten Heimsieg und verbesserte sich auf Platz vier. Mit zwei Toren und einer Vorlage brillierte Björn Nadler.

Der VfR Neumünster kam beim Aufsteiger Lüneburger SK zu einem 2:0 und rückte auf den neunten Tabellenplatz vor. Dagegen erlebte Weiche Flensburg eine erneute Enttäuschung: Das 0:1 gegen den SV Meppen war bereits die dritte Niederlage für die ambitionierten Nordlichter. Der Nachwuchs des FC St. Pauli gewann beim BV Cloppenburg mit 2:1.

