Hamburg (dpa) - Neuverpflichtung Nicolai Müller wird dem Fußball-Bundesligisten Hamburger SV auch beim Heimauftakt gegen den SC Paderborn fehlen. Der medizinischen Untersuchung bei Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München zufolge komme der Einsatz am Samstag (15.30 Uhr) noch zu früh für den Offensivspieler, teilte der Verein am Dienstag mit. Demnach werde der 26-Jährige in dieser Woche lediglich individuelle Lauf- und Krafteinheiten absolvieren. In der Länderspiel-Pause, die auf die Begegnung gegen den SC Paderborn folgt, soll der zweimalige Nationalspieler wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Für das Nordderby am 3. Spieltag bei Hannover 96 (14. September) wird mit seiner Rückkehr ins Aufgebot gerechnet.

Vereinsmitteilung