Hamburg (dpa/lno) - Nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Hamburg-Fuhlsbüttel mit 620 Euro Beute sucht die Polizei nach Zeugen. Zwei bewaffnete und maskierte Unbekannte hatten das Geschäft am Montagabend betreten und mit einer Pistole einen Schuss in die Luft abgegeben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie forderten eine Kassiererin auf, ihnen Geld aus der Kasse zu geben. Die Täter konnten mit der Beute fliehen. Eine Fahndung mit elf Streifenwagen blieb erfolglos.