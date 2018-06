Hamburg (dpa/lno) - Auf dem Weg zu einer Bankfiliale sind am Montag zwei Geldboten in Hamburg-Hamm-Nord von zwei Unbekannten ausgeraubt worden. Die beiden Täter konnten mit rund 2300 Euro Beute fliehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 39 und 48 Jahre alten Angestellten eines Supermarkts wollten Geschäftseinnahmen bei der Bankfiliale einzahlen. Plötzlich wurden sie von zwei Räubern überfallen und mit Reizgas besprüht. Einer der Unbekannten schubste den älteren Mitarbeiter zu Boden und entriss ihm eine Tasche mit dem Geld. Die Angestellten versuchten vergeblich, die Männer zu verfolgen, und alarmierten dann die Polizei. Eine Fahndung mit neun Streifenwagen blieb erfolglos.

Polizeimitteilung