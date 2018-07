Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Ende der Radio-Comedy "Frühstück bei Stefanie" startet der Sender NDR 2 ein neues Format mit "Steffi-Macher" Andreas Altenburg. "Wir sind die Freeses" läuft vom 8. September an morgens zur gewohnten Sendezeit um 7.17 Uhr. Um eine außergewöhnliche Familie in einem Mehrgenerationen-Haushalt soll es gehen: "Ohne Kreuzworträtsel, ohne Schlemmerbistro, aber in der Tradition des feinsinnigen norddeutschen Humors" von "Stefanie", sagte Hörfunkchef Joachim Knuth am Dienstag in Hamburg.

Vier Charaktere stehen im Mittelpunkt der neuen Comedy - alle vier werden von Altenburg gesprochen. Sämtliche Familienmitglieder haben einen gewissen Hang zum Smartphone, zu einem der Protagonisten sollen die Hörer "persönlich" Kontakt aufnehmen können. In mehr als 1000 Folgen "Frühstück bei Stefanie" hatte die Inhaberin des "Schlemmerbistros" mit Udo, Herrn Ahlers und Opa Gehrke bis zum Juni vergangenen Jahres über tagesaktuelle Themen diskutiert.