Hamburg (dpa) - Auch der Hamburger Senat hat am Dienstag wie erwartet formal grünes Licht für eine Olympia-Bewerbung um die Sommerspiele 2024 oder 2028 gegeben. "Der Senat hat heute die Antworten auf die 13 Fragen des DOSB beschlossen", sagte Sprecher Christoph Holstein. Der Katalog umfasse ohne Anlagen 46 Seiten und werde zum Fristende am 31. August eingesandt. "Eine Arbeitsgruppe hat sich sehr intensiv und fleißig damit beschäftigt. Das hätte sie nicht gemacht, wenn sie nicht der Meinung wäre, den DOSB und das IOC überzeugen zu können." Mitkonkurrent Berlin beschloss am Dienstag ebenfalls seine Bereitschaft für eine Bewerbung. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) plant, am 6. Dezember über eine Kandidatur zu entscheiden.

