Hamburg (dpa/lno) - Der Deutsche Handballbund (DHB) hat wegen eines Anti-Doping-Verstoßes über eine mögliche Sperre von Nationalspieler Michael Kraus verhandelt. Kraus erschien am Mittwoch in Begleitung seines Anwalts Joachim Rain zur ersten nicht-öffentlichen Sitzung der Anti-Doping-Kommission des DHB in Hamburg, wollte sich aber nicht äußern. Der DHB hatte den 30 Jahre alten Rückraumspieler von Bundesligist Frisch Auf Göppingen Ende Juli vorläufig suspendiert, weil er binnen 18 Monaten drei Mal die Melde- und Kontrollvorgaben nicht erfüllt haben soll.

Der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) zufolge kann ein solcher Verstoß mit einer ein- bis zweijährigen Sperre geahndet werden. Kraus hatte nach der Suspendierung betont, dass es sich um formelle Verstöße und nicht um Doping handele.

Deutscher Handballbund