Hamburg (dpa) - Das Bundesverkehrsministerium ist Zweifeln an der Finanzierung der Elbvertiefung entgegengetreten. Die Gelder würden fließen, sobald die juristische Entscheidung für die Maßnahme gefällt sei, teilte eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums am Freitag in Berlin mit. "Wir warten ab, bis wir die Baufreigabe haben", sagte sie. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet am 2. Oktober über Klagen von Umweltschutzverbänden gegen die Anpassung der Fahrrinne für große Containerschiffe.

Zuvor hatten das "Hamburger Abendblatt" und der Radiosender NDR 90,3 berichtet, dass in Berlin bislang keine finanziellen Mittel für das umstrittene Großprojekt eingeplant seien. Weder im Haushalt des Bundesverkehrsministeriums noch im Bundesverkehrswegeplan seien die veranschlagten Kosten für den Bund in Höhe von 300 Millionen Euro laut den Medienberichten bislang vorgesehen. Daher seien Auswirkungen auf andere Verkehrsprojekte im Norden zu befürchten, falls Mittel dort abgezogen würden. Der Bund finanziert die Kosten der Elbvertiefung außerhalb der Hamburger Stadtgrenzen; die Stadt Hamburg hat den eigenen Kostenanteil auf 200 Millionen Euro veranschlagt.

