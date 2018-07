Helgoland (dpa/lno) - Der Hamburger Extremschwimmer Jörg Büttner ist voll im Training. Vor seiner geplanten Durchquerung des Ärmelkanals im nächsten Jahr hat der 47-Jährige am Samstag die Helgoländer Düne umschwommen. Er habe die sechs Kilometer trotz starken Windes in 2,5 Stunden absolviert, teilte Klaus Furtmeier mit, Tourismusdirektor von Helgoland. Der Kurs sei aufgrund der starken Strömungen kurzfristig geändert worden. Büttner will 2015 den Ärmelkanal über 34 Kilometer durchqueren. Er würde sich freuen zu einer weiteren Trainingseinheit im nächsten Sommer wiederzukommen, berichtete Büttner. "Es war eine großartige Erfahrung."