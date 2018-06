Hamburg (dpa/lno) - Ein Räuber hat in Hamburg-Bahrenfeld eine Spielhalle überfallen und einen 70 Jahre alten Angestellten mit einer Glasscherbe verletzt. Der Täter betrat die Spielhalle am frühen Samstagabend und forderte Geld, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als der 70-Jährige daraufhin den Alarm auslöste, kam es zu einem Gerangel, bei dem der Unbekannte den Angestellten mit einer Glasscherbe leicht am Handgelenk verletzte. Anschließend flüchtete er ohne Beute.

