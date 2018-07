Hamburg (dpa/lno) - Lkw-Staus vor Hafen-Terminals oder auf Straßen können nach wissenschaftlicher Auffassung durch eine effektivere Logistik über das Internet vermieden werden. "So effizient die heutigen Lieferketten auch organisiert sind, folgen sie einem Denkmodell, das die Nichtauslastung von Transportkapazität und damit verbundene höhere Energieaufwendungen in Kauf nimmt sowie Verspätungen als systemimmanent akzeptiert", sagte Prof. Rod Franklin von der privaten Kühne Logistics University (KLU) in Hamburg. Die Verschwendung solcher Ressourcen müsse vermieden werden. "Dazu muss die unschlagbar effiziente Logik des Internets auf die physische Welt übertragen werden", ergänzte Franklin. Er forderte die Art und Weise des Transports zu reformieren.

