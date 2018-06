Hamburg (dpa/lno) - Der erste Güterzug von Hamburg nach China ist unterwegs. Der mit 41 Containern beladene Zug transportiert unter anderem Industrieroboter für einen internationalen Technikkonzern, teilte die Bahn-Logistiktochter DB Schenker Logistics am Montag in Hamburg mit. Bahn-Logistikvorstand Karl-Friedrich Rausch schickte die Waggons gemeinsam mit Vertretern der Stadt Hamburg und der Provinz Henan auf die Strecke. Die Container sind auf der mehr als 10 200 Kilometer langen Strecke rund 17 Tage unterwegs und damit über 20 Tage schneller am Ziel als ein Schiff. Bereits seit 2013 gibt es eine wöchentliche Verbindung von Zhenzhou nach Hamburg; nun soll auch die Gegenrichtung befahren werden.