Berlin (dpa/lno) - Die beiden Konkurrenten Berlin und Hamburg werden heute ihre Konzeptionen für eine mögliche Olympia-Bewerbung um die Spiele 2024 oder 2028 vorstellen. Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit und sein Hamburger Kollege Olaf Scholz (beide SPD) wollen dabei in zeitgleich stattfindenden Pressekonferenzen in ihren Städten das jeweils geplante Sportstättenkonzept erläutern und Fragen zur Finanzierung und Nachhaltigkeit des olympischen Großprojekts beantworten.

Mit einer definitiven Entscheidung, ob, wann und mit welcher Stadt sich Deutschland beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) um Olympische Spiele bewirbt, ist in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will auf seiner Mitgliederversammlung am 6. Dezember das weitere Vorgehen festlegen. Frühestens im Herbst 2015 müsste beim IOC eine deutsche Interessenbekundung an einer Kandidatur eingereicht werden.

Fragenkatalog des DOSB für Berlin und Hamburg