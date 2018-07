Hamburg (dpa/lno) - Der unter Druck stehende Trainer Roland Vrabec von Fußball-Zweitligist FC St. Pauli sieht seine Mannschaft trotz der 0:3-Niederlage in Fürth am Montag auf dem richtigen Weg. "Wir haben eine bessere Spielanlage gezeigt als in den Spielen zuvor", sagte Vrabec in einer Pressekonferenz kurz nach dem Abpfiff. "Meine Mannschaft hat nicht aufgesteckt, das war wichtig zu sehen." Vrabec steht seit Wochen in der Kritik und könnte laut Medienberichten noch in dieser Woche beurlaubt werden.

Sportchef Rachid Azzouzi vermied nach der Partie ein Bekenntnis zum Trainer. "Wir haben weiterhin Vertrauen in Roland, müssen jetzt aber analysieren: Wo ist der Hebel, damit man aus dem Kreis ausbrechen kann", sagte Azzouzi bei "Sky". Die Hamburger rutschten durch die Niederlage auf den 14. Tabellenplatz ab.

Entwarnung gab es für Mannschaftskapitän Sören Gonther. Der Verteidiger hatte sich im Spiel in Fürth eine schwere Rippenprellung zugezogen. Noch während der Partie wurde er im Krankenhaus untersucht. Ein Rippenbruch wurde dabei ausgeschlossen.

Pressekonferenz nach dem Spiel