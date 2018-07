Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs zurückgetretene FDP-Landeschefin Sylvia Canel hat nach ihrem Parteiaustritt harsche Kritik am Bundesvorsitzenden Christian Lindner geübt. "Ich bin von ihm enttäuscht", sagte Canel am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa. Es gebe einen "falschen Korpsgeist in der FDP", mit dem jede Diskussion erstickt werde. "Ich habe das Gefühl, dass man innerhalb der FDP nicht mehr frei sagen kann, was man denkt." Canel will sich einer neuen liberalen Partei anschließen, deren Gründungsparteitag noch Ende September stattfinden könnte.

