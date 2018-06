Hamburg (dpa/lno) - Die Olympiakritiker in Hamburg haben einen Tag nach der Präsentation des Hamburger Olympia-Konzepts die potenziellen europäischen Kandidaten dazu aufgerufen, gemeinsam Druck auf das Internationale Olympische Komitee (IOC) auszuüben. "Die europäischen Städte sollten zusammen einen Kriterienkatalog aufsetzen, um dem IOC zu zeigen, was passieren müsste, damit die Olympischen Spiele nach Europa kommen", sagte Mitinitiator Dirk Seifert am Dienstag. "Bis jetzt werden alle Städte gegeneinander ausgespielt - und alle lassen sich das bieten."

Grundsätzlich lehnt die Initiative (N)Olympia die Ausrichtung der Spiele in Hamburg nicht ab. "Wir werden uns die Kosten aber ganz genau ansehen", sagte Seifert. Auch mit Blick auf Naturschutz und soziale Verdrängung gebe es offene Fragen. "Die Bevölkerung braucht einen kompletten Überblick."

Im Frühjahr 2015 sollen die Hamburger nach Plänen des Senats über die Olympia-Pläne abstimmen. Dieser Termin kommt nach Ansicht der Kritiker zu früh. Einen offenen Brief der Initiative mit 13 kritischen Fragen wolle der Senat aber bereits bis Mitte September beantworten, sagte Seifert.

Am Montag hatten sowohl Hamburg als auch Berlin ihre Konzepte für eine mögliche Bewerbung um die Sommerspiele 2024 oder 2028 vorgestellt.

