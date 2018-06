Hamburg (dpa/lno) - Der Mainzer Zugang Nicolai Müller ist nach seinem Muskelfaserriss wieder ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV eingestiegen. Der Mittelfeldspieler visiert das nächste Auswärtsspiel nach der Länderspielpause am 14. September bei Hannover 96 an. Wegen eines entzündeten Fußnagels fehlte Tolgay Arslan am Mittwoch.

Ivo Ilicevic trainierte wegen muskulären Problemen am Oberschenkel nur regenerativ. Und Kapitän Rafael van der Vaart fehlt weiter wegen einer Wadenzerrung. Fortschritte für die Rückkehr auf den Platz macht unterdessen Gojko Kacar nach seinem Innenbandanriss. Ins Teamtraining will er in etwa einer Woche einsteigen.