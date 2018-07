Hamburg (dpa/lno) - Trotz des Zentralabiturs in fast allen Fächern hat sich der Notendurchschnitt von Hamburgs Schülern kaum verändert. Der Schnitt lag in diesem Jahr bei 2,45, wie die Schulbehörde am Mittwoch bekanntgab - nach 2,46 im Vorjahr. Die Schüler hätten die neuen Abituraufgaben gut bewältigt, erklärte Schulsenator Ties Rabe (SPD): "Damit ist die Grundlage gelegt, um jetzt Schritt für Schritt das Hamburger Abitur aufzuwerten."

Mit dem in diesem Jahr eingeführten Zentralabitur sind die Abiturprüfungen in 27 Unterrichtsfächern in allen Hamburger Schulen erstmals gleich schwer. In Deutsch, Mathematik und Englisch gab es den Angaben zufolge zudem Prüfungsteilaufgaben, die exakt so auch in den Abiturprüfungen in Bayern, Sachsen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern verwendet wurden.