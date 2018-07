Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs frühere Zweite Bürgermeisterin und Schulsenatorin Christa Goetsch zieht sich aus der Politik zurück. "Ich bin jetzt seit 17 Jahren politisch aktiv in der Bürgerschaft und im Senat - eine schöne Zeit und eine lange Zeit. Deshalb bin ich zu der Entscheidung gelangt, bei der nächsten Wahl im Februar nicht mehr zu kandidieren", sagte die Grünen-Politikerin in einem Interview der Tageszeitung "taz". "Ich sag' jetzt "Tschüss"." Goetsch ist seit 1997 Bürgerschaftsabgeordnete, nur unterbrochen durch eine zweijährige Regierungszeit in Deutschlands erster schwarz-grüner Koalition auf Landesebene. Von 2002 bis 2008 war die 62 Jahre alte Biologie-, Physik- und Chemielehrerin zudem Fraktionsvorsitzende.