Hamburg (dpa/lno) - Zum Tag des offenen Denkmals wollen in diesem Jahr rund 2500 Städte und Gemeinden deutschlandweit die Türen zu historischen Gebäuden und Orten öffnen. Am 14. September können Besucher so mehr als 7500 Bauwerke besichtigen, wie die Veranstalter am Freitag in Hamburg mitteilten. Die Hansestadt ist zum ersten Mal Schauplatz der zentralen Eröffnungsveranstaltung. Den Tag des offenen Denkmals gibt es seit 1993 in ganz Deutschland. Grundgedanke ist es nach den Worten der Veranstalter, sonst nicht oder nur teilweise zugängliche Objekte der Öffentlichkeit zu präsentieren. Mehr als vier Millionen Besucher nutzten diese Möglichkeit jährlich.