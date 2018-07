Hamburg (dpa/lno) - Der Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss an den Spieltagen 7 bis 11 zweimal am Sonntag antreten. Nach der Länderspielpause empfangen die Hanseaten am 19. Oktober um 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim in der Imtech Arena, das Nord-Derby beim VfL Wolfsburg wird ebenfalls an einem Sonntag (9. November/15.30 Uhr) angepfiffen. Das legte die Deutsche Fußball Liga DFL am Freitag fest. An den Spieltagen 7, 9 und 10 spielt die Mannschaft von Trainer Mirko Slomka jeweils am Samstag zur klassischen Bundesligaanstoßzeit um 15.30 Uhr: Am 4. Oktober bei Borussia Dortmund, am 25. Oktober bei Hertha BSC und am 1. November zu Hause gegen Bayer Leverkusen.