Hamburg (dpa/lno) - Der FC St. Pauli hat beim Norddeutschen Fußball-Verband eine Ausnahmegenehmigung für U-23-Co-Trainer Fabian Boll beantragt, der noch nicht im Besitz der nötigen A-Lizenz ist. Der 35 Jahre alte Ex-Kapitän soll die Mannschaft so lange als Interimstrainer betreuen, bis ein Nachfolger von Thomas Meggle gefunden wurde, wie der Kiezclub am Freitag mitteilte. Maximal gilt die Sonderregelung laut Vereinsangaben drei Monate. Meggle war am Mittwoch zum Cheftrainer der Zweitliga-Profis befördert worden.

Boll, der vor etwa zwei Monaten nach zwölf Profijahren seine neue Aufgabe als Co-Trainer und Stand-By-Spieler der U 23 in der Regionalliga Nord angetreten hatte, wird das Team im Auswärtsspiel gegen den BSV SW Rehden an diesem Samstag nicht alleine betreuen. Unterstützt wird er von Co-Trainer Danny Voorbraak und U-23-Kapitän Christian Rahn, der bereits Inhaber der A-Lizenz ist. Rahn wird nach Clubangaben aber weiterhin als Spieler auf dem Rasen stehen.