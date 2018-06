Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Prozess gegen die Eltern der getöteten dreijährigen Yagmur zieht sich deutlich in die Länge. Das Urteil des Landgerichts wird nun aller Voraussicht nach erst Ende November erwartet, wie Gerichtssprecherin Ruth Hütteroth am Freitag der Nachrichtenagentur dpa sagte. Nach bisheriger Planung sollte das Verfahren Ende September zu Ende gehen. Das Gericht setzte insgesamt acht zusätzliche Verhandlungstermine an.

Die kleine Yagmur war kurz vor Weihnachten 2013 in der Wohnung ihrer Eltern an den Folgen von Misshandlungen gestorben. Die 27 Jahre alte Mutter steht wegen Mordes vor Gericht, sie soll ihre Tochter aus Hass zu Tode misshandelt haben. Der ein Jahr jüngere Vater muss sich verantworten, weil er das Kind nicht geschützt haben soll. Vor Gericht haben beide bisher zu den Vorwürfen geschwiegen. Das Mädchen wurde seit seiner Geburt von den Behörden betreut, die wegen Versäumnissen in der Kritik stehen.