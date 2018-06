Hamburg (dpa/lno) - Der Flughafen Hamburg kommt beim Streik der Lufthansa-Piloten voraussichtlich glimpflich davon. Nach Angaben des Airports vom Freitag fallen nur jeweils fünf Flüge von und nach Frankfurt/Main aus. Schätzungen zufolge betrifft dies etwa 750 Passagiere. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) will zwischen 17.00 und 23.00 Uhr Kurz- und Mittelstreckenflüge bestreiken, die von Frankfurt abfliegen. Insgesamt sollen nach Angaben von Lufthansa mehr als 200 Flüge ausfallen, rund 25 000 Passagiere dürften betroffen sein.

Hintergrund des Streiks ist ein Streit um die Übergangsversorgung, die Lufthansa-Piloten in ihrem Vorruhestand erhalten. Die Gewerkschaft will in dem Tarifkonflikt größere Einschnitte für die rund 5400 Kapitäne und Co-Piloten verhindern. Erst vergangenen Freitag wurde bei der Lufthansa-Tochter Germanwings sechs Stunden gestreikt. Dadurch waren 116 von 164 Flügen ausgefallen - 28 davon in Hamburg. Trotz des Ausstandes blieb die Situation weitgehend entspannt.